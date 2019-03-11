Şenol Güneş istifadan döndü

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Konyaspor ile oynanan maçın ardından istifa etmeyi düşündüğü bile iddia edildi.

Beşiktaş- Atiker Konyaspor karşılaşması esnasında siyah beyazlı taraftarlar Şenol Güneş ile birlikte yönetime büyük bir tepki gösterdiler. Maçın son anlarında Kagawa'nın golü ile Konyaspor'u 3-2 deviren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in maçın hemen ardından istifa etmeyi bile düşündüğü ifade edildi.

Son Anda Çevirdiler

90 dakikanın ardından sahaya çıkan ve tribünlerin 'İstifa' sesleri üzerine el sallayıp 'tamam' diyen Şenol Güneş'i son anda Başkan Fikret Orman'ın ikna ettiği belirtildi. Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'nın Şenol Güneş ile görüşerek bu fikrinden hocayı geri çevirdikleri belirlendi.