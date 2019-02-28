Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'tan resmi Şenol Güneş açıklaması geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019 tarihine kadar görevinin başında kalacağı resmen açıklandı.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile bir son dakika açıklaması yayınladı. Güneş'in 31 Mayıs 2019 tarihine kadar siyah beyazlı takım ile kalacağı ve A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için de ayrıca başarı temennilerinde bulunuldu.

Görevine Devam Edecek

Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren A milli takımda görevine başlayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu ile gereken tüm anlaşmalar sağlanmıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olarak bize hizmet etmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.