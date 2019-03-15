Şenol Güneş'e milli tepki

Süper Lig takımlarından Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor Şenol Güneş'in Milli Takım kadrosunu eleştirdi.

Daha önce de Milli Takım'a futbolcuları çağrılmadığı için tepki gösteren Konyaspor, Serkan Kırıntılı'nın fotoğrafını paylaşarak duruma büyük tepki gösterdi. Konyaspor'un ardından Çaykur Rizespor da kalecisi Gökhan Akkan'ın kadroya dahil edilmediği için tepki gösteren takımlardan birisi oldu.

Aday Kadroya Tepki

Antalyaspor ise Nazım Sangare'nin kadroya alınmamasını oyuncusunun attığı golleri de göstererek teknik direktör Şenol Güneş'e büyük bir tepki gösteren takımlar arasında yer almayı başardı.