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Şenol Güneş: Başarısızlık benim üzerimden gidecek
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Şenol Güneş: Başarısızlık benim üzerimden gidecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iç sahada 2-1 kaybedilen Sivasspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında başarısızlıktan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, başarısızlıkta en büyük payın kendisine ait olduğunu söyledi. Maçta kötü performans gösteren Oğuzhan Özyakup'a gösterilen tribün tepkisine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı taraftara ricada bulundu.

Beşiktaş'ta kötü gidişat Sivasspor maçında da devam etti. Kendi sahasında 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 geride tamamlayan siyah-beyazlılar zirve yarışında ağır yara aldı. Maçla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Şenol Güneş, oyuncularına sahip çıkarken, "Sahaya çıkan oyuncuları belirleyen benim" diyerek mağlubiyetten kendini sorumlu tuttu.

VODAFONE PARK'TA OĞUZHAN'A SERT PROTESTO

Sivasspor'un bulduğu ikinci golde hatası bulunan Oğuzhan Özyakup, tribünlerin yoğun protestosuyla karşılaştı. Oğuzhan'a isim vermeden sahip çıkan Şenol Güneş, "Bu sahne onların… Her futbolcumuzdan yararlanmak istiyoruz. Onlara herhangi bir olumsuzluk gelmesi bizleri üzer… Başarısızlıkta oyuncu üzerinden gitmek doğru olmaz. Oyuncu üzerinden olumsuzluk yaparsak futbolcuları kaybederiz” dedi.

Maçı da değerlendiren Şenol Güneş, orta sahada oyunu kontrol edemediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Oyunun ilk başlangıcında Avrupa kupası sonrası bizim için olumlu taraftar daha fazlaydı. Gole kadar rakibimizin pozisyonu yoktu. Yediğimiz gol bizim için de şok oldu. Oyun ve moral düzenimizde büyük bir çöküntü oldu. Hatalarımız fazla oldu. Takım olarak iyi değildik ve kaybettik. Bu maçta mutlaka galibiyet bekliyorduk. Ne ofansif ne defansif beklediğimiz oyunu oynayamadık. 

Orta sahada üstünlük sağlayamadık. Bu da rakibin direncini arttırdı. Aslında top yapacak oyuncularımız da vardı.”


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