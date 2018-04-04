Senegalli yıldız Galatasaray'a geri dönecek

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Ndiaye, devre arasında 16 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Stoke City'e transfer olmuştu. Premier Lig'de 19. sırada bulunan Stoke City, ligden düşme tehlikesi yaşarken Ndiaye'nin yeniden Galatasaray'a dönmek istediği konuşuluyor.

Sezonun ikinci yarısı başlamadan Stoke City'e transfer olan Ndiaye, şimi bin pişman. Yeni takımıyla henüz galibiyet elde edemeyen Senegalli yıldızın yakın çevresine Galatasaray formasını yeniden giymek istediğini söylediği iddia edildi.

SEZON SONU GELEBİLİR

Senegal'de yayım yapan Wiw Sport adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızılı ekibe yeniden dönmeyi düşünüyor.

Yeni takımında henüz galibiyetle tanışamayan Ndiaye'nin Stoke ile kontratı ise 2022 yazında bitiyor.