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Sen Şarkını Söyle 2
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sen Şarkını Söyle 2

Yeni yılın en önemli müzikal animasyonlarından birisi vizyona giriyor. Pek çok ünlü sanatçının seslendirme yaptığı muhteşem bir animasyon olan 'Sen Şarkını Söyle 2' sinemada görülmesi gereken bir başyapıt.

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2022 yılının en önemli müzikal animasyonlarından birisi vizyona giriyor. Pek çok ünlü sanatçının seslendirme yaptığı muhteşem bir animasyon olan "Sen Şarkını Söyle 2" sinemada görülmesi gereken bir başyapıt.

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Yeni yılın illumunation'un başarılı animasyon serisi büyük hayaller ve muhteşem hit şarkılarla birlikte geri dönüyor. Hevesli Koala, Buster Moon ve yıldızlarlala dolu hayvan sanatçıları, dünyanın pırıltılı eğlence başkentinde bugüne kadarki en göz kamaştırıcı sahne şovlarını hazırlıyor. Tek bir sorun vardır, önce efsanevi mizik ikonu Bono'nun canlandırdığı dünyanın en münzevi rock yıldızını kendilerine katılması için ikna etmeleri gerekiyor.

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Buster (Akademi ödüllü Matthew McConaughey) ve ekibi, New Moon tiyatrosu'nu yerel bir başarıya ulaştırmıştır ama Buster'ın gözleri daha büyük ödüldedir; Muhteşem Redshore şehrindeki Crytal Tower Tiyatrosu'nda yeni bir gösteri sergilemek.

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Buster ile bezgin anne domuz Rosita (Akademi ödülle Reese Witherspoon), rockçı oklu kirpi Ash (Scarlett johansson), samimi goril Jonnny (Grammy adayı Taron Egerton), utangaç fil Meena (Grammy ödüllü Tori Kelly) eve elbette olağanüstü domuz projokatörü Gunther'dan (Emmy adayı Nick Kroll) oluşan ekibi, hiçbsird bağlantıları olmadığı için acımasız kurt Jimmy Crystal (Emmy ödüllü Bobby Cannavale) tarafından yönetilen dünyaca ünlü Crystal Entertainment'in ofislerine gizlice girmek zorunda kalır.

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Şarkını Söyle 2'nin yazarı ve yönetmeni yine yapımcı Garth Jennigs. Filmin yapımcısı, İllumination'un kurucusu ve CEO'su Chiris Meledandri p.g.a. ve Janet Healy p.g.a orjinal müzik yeniden görev alan bestecii Joby Talbot'a ait. Şakını Söyle2, poptan rock'a, K-pop'dan Latine kadar 40'tan fazla modern ve klasik hit şarkıyı ve Billie Eilish, Rrake The Weekend, Prince, Taylor Swift, BTS, Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, Shawn Mendes ve Camilla Cabello'de dahil olmak üzere bir çok sanatçıyı bir araya getiriyor. Filmde üç klasik U2 şarkısıyla sadece film için yapılmış üzere birçok sanatçıyı bir araya getiriyor.

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SESLENDİRENLER

Matthew Macconaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Bobby Cannavale, Tori Kelly, Nick Kroll, Pharrell Williams, Halsey, Chersea Peretti, Letita Wright, Eric Andre, Adam Buxton, Garth Jennings, Peter Serafinowicz, Jennifer Saunders, Nick Offerman, Julia Davis ve Bono

YAPIMCILAR:

Chiris Meledandri, p,i,a, Janet Healy, p.g.a.

YAZAR ve YÖNETMEN

Garth Jennings

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