Sen Anlat Karadeniz'de şok ayrılık

ATV ekranlarının fenomen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin kilit isimlerinden Vedat senaryo gereği önümüzdeki bölümde öldürülecek.

Ekranların reyting rekortmeni dizilerinden Sen Anlat Karadeniz, 44'üncü bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı. Yapım şirketiyle anlaşamadığı iddia edilen Mehmet Ali Nuroğlu'nun senaryo gereğince öleceği belirtildi.

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ATV'de ikinci sezonunu geçiren Sen Anlat Karadeniz'den hayranları üzen bir haber geldi. ilk sezona göre düşüşte olduğu gözlemlenen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında, dizinin kilit isminin öldüğü haberi herkesi şoke etti. Kötü karakterine rağmen dizide kendisini sevdirmeyi başaran Mehmet Ali Nuroğlu'nun ölümünün yer aldığı fragman herkesi üzdü.