Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Semiha Şahin gözyaşlarına boğuldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Semiha Şahin gözyaşlarına boğuldu

CNN Türk kanalı haber spikerlerinden Semiha Şahin, eşi tarafından kızının gözünün önünde bıçaklanan Emine Bulut'un haberini sunma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

CNN Türk kanalı haber spikerlerinden Semiha Şahin, eşi tarafından kızının gözünün önünde bıçaklanan Emine Bulut'un haberini sunma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'un eşi tarafından boğazından bıçaklandıktan sonraki görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gündüz kuşağında haber sunan CNN Türk spikeri Semiha Şahin, Emine Bulut'un ölüm haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Cinayetin anbean kaydedildiği videoda, kızının "Anne lütfen ölme!" feryadına Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum!" diyerek verdiği karşılık yürekleri dağladı. CNN TÜRK Spikeri Semiha Şahin, bu anları aktarırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adebayor Kayserispor'da
Semiha Şahin gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe Havard Nordtveit'te ısrarlı
Sezen Aksu'nun acı günü
Süper Lig'in devleri cinayete sessiz kalmadı
Eskişehirspor'a haciz
Deniz Seki'nin anne sevgisi
Reynmen lakabı patentli çıktı
2019-2020 ara tatiller ne zaman?
-
Çok Okunanlar
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Beşiktaş Vidal'de ısrarcı!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Behzat Ç dizisinden 'Dinozor' göndermesi!
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Norveç'te camiye silahlı saldırı
Norveç'te camiye silahlı saldırı
Mansur Yavaş'tan Halk Market
Mansur Yavaş'tan Halk Market
Volkan Babacan Beşiktaş'a
Volkan Babacan Beşiktaş'a
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Adebayor Kayserispor'da
Adebayor Kayserispor'da
Semiha Şahin gözyaşlarına boğuldu
Semiha Şahin gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe Havard Nordtveit'te ısrarlı
Fenerbahçe Havard Nordtveit'te ısrarlı
Sezen Aksu'nun acı günü
Sezen Aksu'nun acı günü
Süper Lig'in devleri cinayete sessiz kalmadı
Süper Lig'in devleri cinayete sessiz kalmadı
Eskişehirspor'a haciz
Eskişehirspor'a haciz
Deniz Seki'nin anne sevgisi
Deniz Seki'nin anne sevgisi
Reynmen lakabı patentli çıktı
Reynmen lakabı patentli çıktı
2019-2020 ara tatiller ne zaman?
2019-2020 ara tatiller ne zaman?
Diagne'nin yerine Souleymane Doukara
Diagne'nin yerine Souleymane Doukara
Melih Göğebakan ABD Basın Resmi İlişkiler Direktörü olarak atandı
Melih Göğebakan ABD Basın Resmi İlişkiler Direktörü olarak atandı
Aydın Yılmaz Sakaryaspor'da
Aydın Yılmaz Sakaryaspor'da

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji