Şemdinli şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Şemdinli şehitleri için Van'da resmi tören düzenlendi. Mühimmat depoasunda meydana gelen patlama nedeniyle şehit olan 7 askerden 3'ü düzenlenen resmi törenle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin komutanları ve silah arkadaşları bir arada saf tutarken, acılı aileler gözyaşlarını tutamadı.

Şemdinli Derecik'teki Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposu patlamış ve 7 asker şehit düşmüştü. Otopsinin ardından kimlikleri belirlenen 3 asker için Van Jandarma Filo Komutalığı'nda tören düzenlendi. Şehit askerlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26), topçu erler İbrahim Özkur (21) ve Menduh Çelik'in (21) cenazeleri yan yana dizilere son kez silah arkadaşlarının ve komutanlarının karşılarına çıkarıldı. Düzenlenen törene askeri ve sivil üst düzey isimler katıldı.

Buradaki askeri törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Aşayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, kurum amirleri ile Muş nüfusuna kayıtlı şehit asker İbrahim Özkur'un yakınları katıldı. Şehidin bir kadın yakını da giydiği asker üniforması ile töreni izledi.

Cenazeler tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra da şehit cenazeleri bir süre omuzlarda taşındı. Topçu er İbrahim Özkur helikopterle memleketi Muş'a, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş uçakla memleketi Konya'ya, topçu er Menduh Çelik'in cenazesi de yine uçakla memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Diğer şehit askerlerin de otopsilerinin ardından cenazelerini memleketlerine gönderileceği belirtildi.