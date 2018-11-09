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Şemdinli'den acı haber; Karakolda cephane infilak etti
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Şemdinli'den acı haber; Karakolda cephane infilak etti

Hakkari Valiliği tarafından yapılan son dadika açıklamasına göre, Şemdinli'de karakolda arızalı mühimmat infilak etti. Yaralı askerler var.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan son dadika açıklamasına göre, Şemdinli'de karakolda arızalı mühimmat infalak etti. Yaralı askerler var.

SÜNGÜ TEPE ÜS BÖLGESİ

Hakkarinin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar Köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi. Konuyla ilgili olarak Hakkari Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

ARIZALI MÜHİMMAT PATLADI

Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı ebnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YARALI ASKERLER HASTANEDE
Yaralaran askerler, patlama bölgesinde helikopterle Yüksekova ve Hakkari'ye götürüldü. Yaralı askerler, helikopterden indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırıldı tedavi altına alındı. Patlamada, yaralı asker sayısı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.


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