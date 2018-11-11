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Şehrin göbeğinde dürbünlü tüfekle kuş avladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Şehrin göbeğinde dürbünlü tüfekle kuş avladı

Antalya Muratpaşa'da kendini bilmez bir adam, şehrin ortasında dürbünlü tüfeğiyle kuş avladı. Çocuk parkına yakın yerde ateş açan şehit magandası serbest bırakıldı.

Antalya Muratpaşa'da kelimelerde anlatılamayacak bir olay yaşandı. Kentin orta yerinde dürbünlü tüfeğiyle kuş avlayan adam, dakikalarda etrafa ateş açtı. İnsanların yürüyüş yaptığı, çocukların oyun oynadığı parkın yakınında dürbünlü tüfekle ateş açan şehir magandası, vurduğu kuşların kafasını kestikten sonra aracına atlayarak devam etti.

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Muratpaşa ilçesinde yaşayan Antalyalılar, sabah saat 09.00 sıralarında karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. Beyaz bir arabayla Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Falez Park'a gelen bir adam, arabasından çıkardığı dürbünlü tüfeğiyle etrafa ateş açmaya başladı. Susturucu taktığı tüfeğiyle çevredeki insanların hayatını düşünmeden ateş açan maganda, vurduğu kuşlarla birlikte tüfeğini de alarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

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VATANDAŞ KAYDETTİ

Şüphelinin parktaki tüfekli kuş avı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken görgü tanığı, "Hastaneye gidiyordum. Tüfek ateşli mi yoksa havalı mı bilmiyorum. Aracın plakasını polise bildirdim. Ancak şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta tam bir dehşet yaşadık. İnsanların canını hiçe sayarak, sanki av safariye çıkmış gibi ateş etti" dedi.

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SİLAHINA EL KONULDU KENDİSİ SERBEST

Otomobil plakasından kimliği tespit edilen şehir magandası gözaltının ardından savcıya ifade verdi. Şehir magandasının silahına el konulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.


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