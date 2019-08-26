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Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'a son görev
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'a son görev

PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın (30) cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sol yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Seher Aslan (27) ile annesi Sultan Aslan (56), Türk bayrağına sarılı tabuta asker selamı verdi.

'Pençe-3' harekatında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan için Düziçi ilçesindeki İrfanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, şehidin babası Mehmet (54), annesi Sultan (56), eşi Seher Aslan (27), akrabaları, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından camiye getirildiği anda duygusal anlar yaşandı. Şehidin annesi Sultan ile eşi Seher, asker selamıyla tabutu karşıladı. Acılı baba Mehmet Aslan, ağlamayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız izin verirse ben de gideceğim. Arkada yeğenlerim var intikamını alacaklar. Kahraman gibi savaştı benim oğlum, onları yedi. Benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti var, onların arkasında ne var? Sandalyeye de oturmayacağım, dimdik ayaktayım" dedi. Şehidin gözü yaşlı annesi Sultan Aslan ise "Benim kuzum ölmedi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Benim kuzum Düziçili. Anam oturuyor demesin diye ayaktayım" diye ağıt yaktı.

Öte yandan, tabutun başındaki tören mangasında bekleyen askerlerin gözyaşlarını da silah arkadaşları sildi. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, şehidin cenaze namazını kıldırdı ve helallik alındı. Daha sonra şehidin babası Mehmet, annesi Sultan ve eşi Seher Aslan, Türk Bayraklı tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Şehidin cenazesi dualarla, Üzümlü Mahallesi'ndeki Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.


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