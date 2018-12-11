Şehit Emniyet Müdürü Verdi Mersin'de defnedilecek

Görev yaptığı Rıze Emniyet Müdürlüğündeki makamında menfur bir saldırıya uğrayıp şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Rizede makamında uğradığı saldırıda ağır yaralan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi yurt genelinde büyük bir üzüntüye sebep oldu. Emniyet çevrelerinde son derece iyi yetişmiş bir polis olarak değerlendirilen Verdi'nin şehadeti bütün Türkiye'yi yasa boğdu.

PARLAK BİR KARİYERE SAHİPTİ

1972 yılında İstanbul'da doğan Altuğ Verdi, Polis Akademisi'ni bitirdikten sonra Türkiye'nin yurtdışı misyonlarında görev yaptı. BM'de bir süre görev yaptıktan sonra İstanbul, Mersin ve Rize'de görevini sürdüren Verdi, çevresinde çok sevilen bir emniyet müdürü olarak tanınıyordu.

BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

Makamında görev yerinin değiştirilmesini isteyen bir trafik polisinin silahlı saldırısı sonrasında, Altuğ Verdi ve Personel Şube Müdürü ve yardımcısı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden emniyet müdürü Altuğ Verdi, kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki polisin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KORUMASIYDI

Şehit Altuğ Verdi'nin bir süre TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde koruma amiri olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayı duyan ve üzüntüsünü dile getiren Binali Yıldırım ise, Verdi'nin şehadetinin ülke ve emniyet camiası için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

CENAZESİ MERSİNDE DEFNEDİLECEK

Yurt genelinde büyük bir üzüntüye sebep olan Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Çarşamba günü Mersin Muğdat camiinde kılınacak öğlen namazından sonra Akbelen'de bulunan Mersin Şehir Mezarlığın'da toprağa verilecek.