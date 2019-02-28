Şehit babasını dolandırmaya çalıştılar

Adana'da şehit ailesini dolandırmaya çalışan 2 zanlı muhtar tarafından yakalandı. Süleyman Kuru'nun 9 bin lirasını dolandırarak çalan 2 zanlı muhtarın kendilerini fark etmesi sonrasında mahalle sakinleri tarafından son anda yakayı ele verdi.

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Aytekin Kuru'nun ailesi dolandırıcıların hedefi oldu. Adana'nın Kozan ilçesinde Süleyman Kuru'nun 9 bin lirasını dolandıran 2 zanlı muhtarın kendilerini fark etmesi ile camiden yapılan anons sonucunda son anda yakalandı.

Zanlılar Yakalandı

Pekmezci köyünde yaşayan 15 Temmuz darbe girişimi şehidi Polis Memuru Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun evine gelen2 zanlı kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak ellerindeki 9 bin lirayı aldı. Bu arada şüphelilerin geldikleri taksinin yanına giden köy muhtarı, sürücüye kime geldiklerini sorduğunda durumdan şüphelendi.

Çok sayıda vatandaş 9 bin TL ile kaçan 2 zanlıyı portakal bahçesinde ağaca tırmanmış halde yakalayarak polise teslim etti.