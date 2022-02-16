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Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever oldu
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine aynı kurumda yıllardır görev yapan Ayşegül İşşever atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine aynı kurumda yıllardır görev yapan Ayşegül İşşever atandı.

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ŞEHİR TİYATROLARINDA ÜÇÜNCÜ KADIN YÖNETİCİ

İBB Şehir Tiyatroları'da Genel Sanat Yönetmenliği görevine Ayşegül İşsever getirildi. Kurumda yıllardır oyuncu olarak bir çok oyunda rol alan, çeşitli sanatsal görevlerde bulunan ve son olarak Sahne Direktörlüğü görevini yütüren İşsever, İBB Şehir Tiyatroları'nda bu göreve gelen üçüncü kadın yönetici oldu.

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KONSERVATUVAR VE ÖZEL TİYATRO DENEYİMİ

Kurulduğu 1914 yılından bu güne kadar şehri sanatla buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'da Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Ayşegül İşsever 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Bu dönemde çeşitli özel tiyatrolarda (Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu Ali Atik Ayşegül Atik Çock Tiyatrosu v.s.) yer aldı.

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DİSİPLİN KURULUNDAN GENEL SANAT YÖNETMENLİĞİNE

Konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'na kadrolu sanatçı olarak giren İşsever, oyunculuğun yanısıra kurumda disiplin kurulu üyeliği de yaptı. 2000-2016 yılları arasında İŞTİSAN (İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2014-2017 yılları arasında HAliç üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

33 YILLIK TİYATRO BİRİKİMİ

İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 33 yıldır aktif olarak oyunculuk yapmakta olan Ayşegül İşsever oyunculuk görevine ek olarak 2019 yılında Sahne Direktörlüğü görevini üstlendi. Geçtiğimiz günlerde de İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine atandı.

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