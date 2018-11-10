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Şehir hastanelerine yüzde 70 hasta garantisi mi? verildi
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Sağlık - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Şehir hastanelerine yüzde 70 hasta garantisi mi? verildi

TBMM Sağlık Komisyonu'nda, sağlık torba teklifinin görüşülmesi sırasında muhalefet milletvekilleri, şehir hastanelerinde şirketlere yüzde 70 oranında 'hasta garantisi' verildiği iddiasında bulundu.

TBMM Sağlık Komisyonu'nda, sağlık torba teklifinin görüşülmesi sırasında muhalefet milletvekilleri, şehir hastanelerinde şirketlere yüzde 70 oranında 'hasta garantisi' verildiği iddiasında bulundu.

İHRAÇ EDİLEN DOKTORLAR VE SİGARA YASAĞI

Bugün bir günlük gazetede yayınlanan habere göre, TBMM Sağlık Komisyonu'nda, AK Partili milletvekillerinin kamudan ihraç edilen doktorların çalışmasına sınırlama getiren ve sigara yasağını genişleten kanun tasarısının şehir hastaneleriyle ilgili maddeleri tartışma konuşu oldu.

3 KAT KAZIKLANIYORUZ

Komisyon toplantısında CHP'li Ali Fazıl Kasap, Kalkınma Bakanlığı'nın 9 milyar dolara mal olacak hastanelerin 25 yıl karşılığında devlete maliyetinin 28 milyar dolar olduğuna ilişkin yazısı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 3 kat kazıklanıyoruz. Türkiye'de 13 tane çok ciddi şehir hastanesi yaptık, her birinde yüzde 300 kazıklandığımız garantilidir."

HEPSİ HASTA GARANTİLİ

"Bu hastaneler için verilen diğer sterilizasyondur, yemekhanedir, temizliktir, güvenliktir veseire onlardan Kamu ihale Kanunu'na tabi olmaksızın laboratuvarlar, görüntüleme ve vesaire hepsi hasta garantili. Türkiye'de hiç bir hastanenin yüzde 70 doluluk oranı olmaz" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLETİYOR İDDİASI

Sağlık eski Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, şehir hastanelerini bakanlığın işlettiğini, yap-işlet-kirala öyle devret sistemi olduğunu, Sağlık Bakanmlığı tarafımdan işletildiğini savunarak 'Hasta garantisi diye bir şey yok' dedi.
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