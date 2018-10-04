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Sefaköy'deki fabrika yangınına müdahale sürüyor
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Sefaköy'deki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Sefaköy'de kumaş boyası üreten bir fabrikada başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İstanbul Sefaköy'de bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İşçilerin mesai saatleri sırasında başlayan yangına anında müdahale edilirken, 60 kadar işçi fabrikadan tahliye edildi. Yangına 7-8 itfaiye aracı müdahale ederken, sağık ekipleri dumandan etkilenen işçilere yardım ediyor.

Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.

 

 


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