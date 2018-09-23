Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı

Türkiye'de 9 yaşındaki minik Sedanur'a ağlıyor. Kars'ın Kağızman ilçesinde 16 Eylül tarihinde kaybolan minik çocuk, 7 gün sonra bulunabildi. Cansız bedenine ulaşılan Sedanur'un cenazesinde yapılan inceleme neticesinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar 9 yaşındaki Sedanur'un minik bedeninde yaptıkları inceleme neticesinde cinsel istismar bulgusuna rastladı.

9 yaşındaki Sedanur Güzel, 16 Eylül'de Kars'ın Kğızman ilçesinde bağlı Paslı köyünde kayboldu. Jandarma komando kuvvetleri, polis ve arama kurtarma ekiplerinini vatandaşlarla birlikte yaptığı 7 günlük arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Sedanur'un cansız bedenine önceki gün ulaşılmıştı. Sedanur'un kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alınırken, küçük çocuğun cenazesinde yapılan incelemede cinsel istirmar bulgusuna rastlandı.

EKİPLER TÜM ÇALIŞMALARA RAĞMEN SEDANUR'U BULAMADI

Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFADve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

DÜN SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

UZMANLAR, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜN KESİN OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi.

CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANDI

Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Cinsel istismar bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.