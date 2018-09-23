Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 günlük arama sonucu cansız bedenine ulaşılan 9 yaşındaki Sedanur'un cenazesinde yapılan inceleme sonucunda cinsel istismar bulgusuna raslandı.

Türkiye'de 9 yaşındaki minik Sedanur'a ağlıyor. Kars'ın Kağızman ilçesinde 16 Eylül tarihinde kaybolan minik çocuk, 7 gün sonra bulunabildi. Cansız bedenine ulaşılan Sedanur'un cenazesinde yapılan inceleme neticesinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar 9 yaşındaki Sedanur'un minik bedeninde yaptıkları inceleme neticesinde cinsel istismar bulgusuna rastladı.

9 yaşındaki Sedanur Güzel, 16 Eylül'de Kars'ın Kğızman ilçesinde bağlı Paslı köyünde kayboldu. Jandarma komando kuvvetleri, polis ve arama kurtarma ekiplerinini vatandaşlarla birlikte yaptığı 7 günlük arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Sedanur'un cansız bedenine önceki gün ulaşılmıştı. Sedanur'un kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alınırken, küçük çocuğun cenazesinde yapılan incelemede cinsel istirmar bulgusuna rastlandı.

EKİPLER TÜM ÇALIŞMALARA RAĞMEN SEDANUR'U BULAMADI

Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFADve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

DÜN SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

UZMANLAR, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜN KESİN OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi.

CİNSEL İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANDI

Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Cinsel istismar bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
-
Çok Okunanlar
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık