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Seda Sayan ile Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Seda Sayan ile Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?

Seda Sayan ile Sermiyan Midyat'ın aşk yaşadıkları iddia edildi. Bir gece kulübünde ikilinin yakınlaştıkları belirtildi.

Seda Sayan ile Sermiyan Midyat'ın aşk yaşadıkları iddia edildi. Bir gece kulübünde ikilinin yakınlaştıkları belirtildi.

Seda Sayan'ın oyuncu Sermiyan Midyat'la Ortaköy'de bir gece kulübünde yakınlaştıkları iddiaları sosyal medyayı salladı. Seda Sayan''ın sevilen oyuncu Sermiyan Midyat'la aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken Sayan bu iddiaları hemen yalanladı.

Seda Sayan; "Sermiyan'ı ben yıllardır tanıyorum, yeni tanımıyorum. Bir şeyler anlatıyordur ona gülmüşüzdür. Yakınlaşma gibi bir durumumuz olmadı. Abuk subuk şeyler çıkarmasınlar. Kesinlikle böyle bir şey yok" dedi.

Çekimi bırakıp sırf çıkan haberleri çürütmek için canlı yayına bağlandığını dile getiren Seda Sayan hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.


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