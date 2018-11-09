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Hüseyin TANRIKULU

Seçimler ve Hatıralar

Bizim memlekette seçimler çok renkli geçer. Vatandaşlar adaylara karşı çok değişik düşünce ve kanaatlere sahiptir. Siyaseten muhalif oldukları Adaylara meydanlarda hiç akla hayale gelmedik sözlerle sataşırlar. Onların hoşuna gitmeyecek şeyleri söylerler ve bazen de mahcup olmalarına sebep olurlar.
 
Rahmetli Dr. Faruk Sükan'ı yeni nesil tanımaz. Ama Türk siyasi tarihine damgasını vuran önemli bir Şahsiyetti.
 
Faruk Sükan 27 Mayıs İhtilalinde çok büyük işkencelere maruz kalmış biriydi. Yıllar sonra Adalet Partisi'nden Milletvekili ve İçişleri Bakanı oldu. Başarılı bir Bakan olarak Türkiye'nin siyasi sıkıntılarını bertaraf etmek için hayli mücadele etti. Gün geldi merhum Süleyman Demirel ile anlaşamayan bir gurup siyasetçiyle birlikte Sayın Ferruh
 
Bozbeyli Başkanlığında Demokratik Parti'yi kurdular.
Konya'da seçim propagandası sırasında kürsüdeki Faruk Sükan'a Adalet Partili bir vatandaş aynen şöyle seslendi:
(Yerel şiveyle) Ülen Gidi, sen neden Adalet Partisine taş atıyon? 27 Mayıs olduğunda candarmalar ellerine elektrik kablosu bağlayıp kafanda ampul yakmışlardı bunu unuttun mu?"
 
Faruk Sükan gülerek bu vatandaşa da saygılarını sunmuştu.
Bir Beldede Belediye Başkanlığı seçimleri var. Adaylardan birisi o devrin SHP'sinden Belediye Başkanı seçilmiş ve her şeyi ağzına yüzüne bulaştırmış bir emekli Karayolları şoförüdür. Bu Başkan yeniden Aday olmuştur.Bir meydan toplantısında,  "Ben emekli bir Bürokratım. Bu işi benden daha iyi yapacak biri yok " demiş ve böbürlenmeye kalkışmıştır.
 
O seçimde Aday olan ve daha sonra kazanıp bu Başkanı yıkan rakibi Şoför Başkan'ın ben bürokrasiden emekli oldum sözlerine meydan mitinginde şöyle cevap vermiştir:
 
"Sayın Başkan ben bürokratım diyor. Ama bürokratın ne olduğunu bilmiyor. Bürokrat büroda hizmet veren ve çoğunlukla da idareci konumuna gelmiş yüksek memurlara denir. Bu Başkanınız olsa olsa ŞÖFOKRAT olabilir. Kendi konumunu bile bilmiyor" deyince meydandaki vatandaşlar kahkahalara boğulur.
 
Seçimler böyle eğlenceli geçer. Bu şenlik Adayların nitelikleriyle ve keskin zekalarıyla renklenir.
Yeri geldikçe bu tür hikayeleri sizlere sunmaya çalışacağım efendim.
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