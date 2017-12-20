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Sebze yiyin hastalıklardan korunun
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Sağlık - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sebze yiyin hastalıklardan korunun

Kış mevsimin gelmesi ve havaların günden güne soğumasıyla, hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin beslenmeyle güçlendirilmesi büyük önem kazanıyor. Bu dönemde beslenmede önemli bir yer tutan kış sebzeleri, doğal vitaminler açısından zenginliğiyle hastalıklara karşı sağlık kalkanı oluşturuyor.

Kış mevsimin gelmesi ve havaların günden güne soğumasıyla, hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin beslenmeyle güçlendirilmesi büyük önem kazanıyor.

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HASTALIKLARA KARŞI SAĞLIK KALKANI

 

Bu dönemde beslenmede önemli bir yer tutan kış sebzeleri, doğal vitaminler açısından zenginliğiyle hastalıklara karşı sağlık kalkanı oluşturuyor.

SEBZELERİN ROLÜNÜ KÜÇÜMSEMEYİN

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunma için sebze tüketiminin önemli olduğunu belirten diyet uzmanı Ulaş Özdemir, “ Toplumda genellikle vücuidun vitamin ihtiyacının meyvelerden karşılanması gerektiğine yönelik bir algı var. Aslında sebzeler de hiç küçümsenmeyecek derecede vitamin deposu “ diye konuştu.

DÖRT MEVSİM TÜKETİN

Sebzenin mevsiminde tüketilmesinin kış hastalıklarının yanı sıra diyabet, kanser, kalp, kolestrol ve göz hastalıklarından da korunmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Özdemir, “ Artık dört mevsim birçok sebze ve meyveyi kolaylıkla bulmak mümkün. Ancak yide de her sebze mevsiminde tüketilmeli” dedi. Özdemir, Aralık, Ocak ve Şubat ayı sebzeleri ve faydalarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

sebzeler

İŞTE TABİAT MUCİZELERİ

Lahana: Lahanagiller kükürtlü besin olduğu için pişirilerek tüketilmesi önerilir. Posa içeriği yüksek, mide ve bağırsakları korumada yardımcıdır. Şeker hastalığı ve kolon kanserine karşı koruyucudur.

Brüksel Lahanası: Lahanagillerden bir sebzedir. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan içeriği yüksek olduğu için kanser gelişimini azaltır. Diyet lif açısından yüksektir, kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltır. Omega-3 yağ asitleri içerir.

Brokoli: Lahanagillerden bir diğer sebzedir. Çiğ halinin yüzde 90'ı sudan oluşur. Lif içeriği çok yüksek olduğundan bağırsaklar korumaya yardımcıdır. Brokoli birçok sebzeden fazla protein içerir.

Karnabahar; Lif içeriği yüksek bir besindir. Sindirim sisteminin kronik hastalıklarından korur. Sulforafan miktarı yüksek olduğun kanser, diyabet ve kalp hastalıklarında risk azaltmada önemli bir rol oynar.

Pazı: Antioksidan içeriği yüksektir. Şeker, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Göz sağılığında etkilidir ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Balkabağı: A vitamini açısından zengindir. Göz sağlığında etkilidir ve akciğer kanserine karşı koruyucau rol oynar. Cildin genç görünmesine yardımcı olur.

Yer elması: Diyabet hastaları için alternatif tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kabızlık tedavisinde kullanılabilir. Antioksidan bileşenler sayesinde kanser riskini düşürmekte yardımcı olurb

Ispanak: lif ve karotenoid içeriği yüksektir. Göz sağlığını korur, kan şekerini dengeler, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini düşürür.

Kereviz: Antioksidan ve lif içeriği yüksektir. Kan kolestrol seviyesini dengeler ve Alzheimer hastalığının tedavisinde yardımcıdır.

Pırasa: Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Folik asit içeriği yüksektir, yeni doğan bebeklerde nöral tüp defektiğini önler. Vitamin A içeriği yüksektir.

Turp: Kan basıncını dengeler, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve sindirime yardımcıdır. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.


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