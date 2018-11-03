Sebze seralarında şimdi'de süs balığı yetişiyor

Türkiye'de örtü altı sebze yetiştiriciliğinin 270 bin dekar alanla yüzde 40'ına sahip Antaya'da, yıllı 6 milyon tona yakın üretimle hem Türkiye'nin ihtiyacı karşılanıyor hem de 100'e yakın ülkeye yaş meyve sebze ihraç ediliyor. Örtü altında sebze üretimiyle Türkiye'nin merkezi olan Antalya, örtü altında başka süs balığı üretimiylede öne çıkmaya başladı.

ARTIK İTHAL ETMİYORUZ

Örtü altında yılda 5 milyona yakın süs balığı üretiliyor. Antalya yaklaşık 25 yıl önce kurulan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde 2000'lerin başından itibaren açık havuzlarda başlanan sazan, alabalık, çipura üretimine akvaryum balıkçılığı da eklendi. Kepez'de bulunan tesislerinde 5 dönüm havuza sera kuran enstitü, Türkiye'nin ithalata dayalı sektörlerden biri olan akvaryum balıkçılığında hem özel sektöre örnek oldu hem de yılda 700 bine yakın akvaryum balık çeşidinin üretimine devam ediyor.

YILDA 5 MİLYON AKVARYUM BALIĞI

Enstitü Müdürü Mahir Kanyılmaz, lepistes, ciklet, japon balığı, moli zebra ve melek türünün 20 çeşidinde yılda 700 bin akvaryum balığı üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Kanyılmaz, "Akvaryum balıklarının üretimine 2000'lı yıllarda başladık. Bu balıklar tropikal iklim balığı ve dolayısıyla ılık suda yetiştirmek gerekiyor. Biz kurulu 5 dönüm havuzlu seramızda Türkiye'de ilk olarak üretime başladık ve özel sektöre de model olduk" dedi.

25 DÖNÜMLÜK SERADA ÜRETİM YAPILIYOR

Enstitünün seradaki akvaryum balık üretimini görüp yatırım yapan özel sektörün, ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'ya kadar olan Akdeniz bandında yıllık 20 milyon adade yakın üretimi olduğunu belirten Kanyılmaz, en yoğun üretiminse Antalya'da 20-25 dönümde gerçekleştiğini kaydetti. Antalya'daki yıllık toplam akvaryum balığı üretim miktarının 5 milyon gerçekleştiğini üretilen 700 bin balığın tamamını yurtiçinde akvaryumculara ve hobicilere satıyoruz şeklinde konuştu.

GETİRİSİ 10 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin bugünkü akvaryum balığı miktarının yıllık 40 milyon adet ve 10 milyon doların üzerinde olduğuna işaret eden Kanyılmaz, özel sektöre de yatırım çağrısında bulundu. Akvaryum balığı üretiminin artırabileceğini aktaran kanyılmaz, "Sektörün beklenen ilerlemeyi, gelişmeyi yapması durumundayakın pazarlar olan Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetlerine önemli ihracat potansiyeli ve şansı bulunuyor" dedi.