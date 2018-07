Sea of Thieves'e büyük güncellemeler gelmeye devam edecek

Oyunun geliştiricisi olan Rare'in stüdyo başkanı Craid Duncan ve tasarım direktörü Mike Chapman yaptıkları açıklamada yıl içerisinde oyuna üç büyük güncellemenin geleceğini söylediler.

Bu üç büyük güncelleme, daha önce açıklanmış olan The Hungering Deep (yayınlandı) ve Cursed Sails (ay içinde yayınlanacak) haricinde yapılacak güncellemeler. E3'te duyurulan bir diğer güncelleme olan Forsaken Shores'u bu üçlünün içinde sayıp saymadıklarını ise bilmiyoruz. Bu açıklama Rare'in oyunun çehresini iyice değiştireceğini ve oyunculara yeni hikayeler ve oyunu oynamak için yeni sebepler sunacağını gösteriyor. Chapman yeni içeriğin oyundaki tüm bölgeleri daha da zenginleştireceğini ve bu güncellemelerde Rare'in üzerinde çalıştığı yepyeni mekanikler de bulunacağını söylemiş.

Duncan "şu anda Sea of Thieves üzerinde çalışanların sayısı, oyunu geliştirirken üzerinde çalışanların sayısından çok daha fazla" diyor ve Rare'in kendisini tamamen Sea of Thieves'e adadığını söylüyor. Bu da Sea of Thieves seven oyuncular için son derece güzel bir haber. Özellikle bu tür çevrimiçi oyunların sürekli olarak güncelleme alması, oyunculara sürekli olarak uğraşacak yeni şeyler verilmesi oyunun ömrünü ve oyuncu sayısını ciddi olarak arttıran hamleler.

Sea of Thieves, PC ve Xbox One'da oynanabiliyor.

