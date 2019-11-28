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Sayısal Loto yine Sincan'a
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Sayısal Loto yine Sincan'a

Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi olurken kuponun Sincan'dan oynandığı belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi olurken kuponun Sincan'dan oynandığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 17, 19, 23, 35 ve 40 olarak belirlendi. Bu numaraları doğru bilen tek kişi 7 milyon kazandı.

Sayısal Loto oyununun 1274. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 478 bin 537 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 166 kişi 4 bin 27'şer lira kuruş, 4 bilen 6 bin 872 kişi 73'er lira ve 3 bilen 114 bin 897 kişi ise 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.



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