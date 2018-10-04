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Sarraf'ın Boğaz'daki usulsüz yalısında keşif yapılamadı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Sarraf'ın Boğaz'daki usulsüz yalısında keşif yapılamadı

ABD'de bulunan Reza Sarraf'ın Boğaz manzaralı 'usulsuz' yalısında 'anahtar bulunamadığı için' keşif yapılamadı.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Reza Sarraf'ın İstanbul Boğazı'ndaki yalısı kanuna aykırı tadilat edildiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Sarraf'ın yalısına gelen keşif ekibi, 'anahtar bulunamadığı' ve 'kapıyı açacak kimse olmadığı' gerekçesiyle görevlerini yapamadan geri döndü.

Sarraf'ın büyük tartışmalara neden olan lüks yalısı, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından mahkemelik olmuştu. 

ANAHTAR YOK DİYE KEŞİF YAPILAMADI

Mahkeme, iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla davaya konu taşınmazda keşif yapılması kararı vermişti. Mahkeme karara yönelik taşınmazın kapalı olması, anahtarın bulunamadığı ve kimseye ulaşılamadığı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından rapor gönderildiğini belirtti. Mahkeme Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak taşınmazın açık olup olmadığının sorulmasına, anahtarının nerede olduğuna ve taşınmaz ile ilgili olan kişilerin telefon bilgilerinin mahkemeye bildirilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.


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