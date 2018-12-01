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Sarı Yelekliler yeniden Paris meydanlarında
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Sarı Yelekliler yeniden Paris meydanlarında

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un en zor sınavı olaran tanımlanan akaryakıt zammı protestoları sürüyor. Sarı Yelekliler olarak adlandırılan eylemciler, yeniden Paris meydanlarına indi.

Fransa'da başkent Paris olmak üzere pek çok kentte süren Sarı Yelekliler eyleminde, polis ve göstericiler bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz haftalarda hükümetin akaryakıt fiyatlarına yüzde 23 zam yapma kararı üzerine sokaklara dökülen Fransızlar, Macron hükümetine hayli zor anlar yaşatıyor. Paris'teki gösterileride polis ve eylemciler karşı karşıya gelirken 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fransa'da yüzde 23 oranında artan akaryakıt zamlarını protesto amacıyla geçen hafta başlayan “sarı yelekler” eylemi, Paris'te sürüyor. Paris'in Şanzelize Caddesi'nde protestocular Fransa Ulusal Marşı'nı okudu ve “Macron İstifa” sloganları attı. Protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada polis, protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Polis, 24 göstericiyi gözaltına aldı.

 

 


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