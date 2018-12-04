Sarı Yelekliler protestosunda 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Fransa'da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan 'Sarı Yelekliler' protestoları sürüyor. Paris'in ardından Marsilya'da da devam eden eylemlerde 80 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre protestolarla ilgili olmayan Cezayir kökenli Zineb Romdhane isimli kadın, polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fransız polisinin sert müdahalesi, Fransızları kitleler halinde sokaklara döküyor. Marsilya'da devam eden eylemlerde, Cezayir asıllı Zinep Romdhane isimli kadın, evine dolan gaz kokusundan korunmak amacıyla 4. kattaki evinin penceresini kapatmak istedi. 80 yaşındaki kadın pencerede bulunduğu sırada yüzüne isabet eden gaz fişeği nedeniyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

"KADININ YÜZÜ PARAMPARÇA OLDU"

Fransa'da aile üyelerinden kimsenin olmadığı belirtilen kadının, ailesinin bulunduğu Cezayir'e gönderilecek.

Romdhane'ın ailesiyle iletişim halinde olan avukatlardan biri, kadının yüzünün tamamen parçalandığını da belirtti.

17 Kasım'dan bu yana süren eylemler sırasında dolaylı sebeplerle üç kişinin hayatını kaybettiği de belirtiliyor.

Ülke genelinde süren eylemlerde bin civarında kişi yaralanırken, bunlardan iki yüz kadarı polis. Protestolar sırasında yaklaşık bin 500 kişi ise gözaltına alındı.