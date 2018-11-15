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Sarhoş sürücünün bagajından çıkanlar polisi şoke etti
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Sarhoş sürücünün bagajından çıkanlar polisi şoke etti

Adana-Mersin istikametinde görevli polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı tam 8 kilometre kovaladı. Uzun kovalamaca sonunda aracın bagajından çıkanlar polisi bile şoke etti.

Adana'da polis-şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı. Adana-Mersin yolunda devriye görevinde bulunan polis ekipleri şüpheli bir aracı tam 8 kilometre boyunca kovaladı. Sonunda yakalanan sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, aracın bagajından tam 100 şişe içki çıktı. Alkollü sürücü gözaltına alınarak emniyete götürülürken, içki şişelerine el konuldu.

D-400 karayolunda polisin dur ihbarına uymayan bir sürücü polisi 8 kilometre boyunca peşine taktı. 

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün Mersin yönüne gittiği anonsu üzerine Otogar Kavşağı polis ekipleri tarafından kapatıldı. 

Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 8 kilometrelik kovalamacasonucu Barış Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. 

Sürücü Ufuk Y'nin alkollü olduğunu tespit eden ekipler, aracın bagaj kısmında yaklaşık 100 şişe içki ele geçirdi. 

Gözaltına alınan Ufuk Y, ifade işlemleri için Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. El konulan otomobil de detaylı inceleme için aynı polis merkezine çekildi.


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