Şansölye Schröder Kartepe Zirvesine katılıyor

Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü teması ile 24-27 Mart tarihleri arasında yapılacak geleneksel Kartepe Zirvesi'ne bu yıl Almanyanın eski Başbakanı Gerhard Schröder'de katılıyor. 3 gün sürecek zirvede dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek şehir plancıları ve sosyologlar yeni dünya düzeni içinde insan ve şehirleşme bağlantılarını irdeleyecekler.

KARTEPE ZİRVESİ İKİNCİ BİR DAVOS OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen uluslararası Kartepe Zirvesi bu sene önemli bir gündemle toplanatacak. Etkinliğin tanıtımı dolayısıyla yapılan toplantıda konuşan Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanı Tahir Akın, Kartepe toplantılarının adeta küçük bir DAVOS havasında ilerlediğini yakın bir zamanda İsviçre'nin Davos şehrinde yapılan uluslararası toplantılara rakip olacaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda demokrasi ve insan hakları konusunda yankı uyandıran toplantılara evsahipliği yapan Kartepe Zirvesinin bu seneki teması Şehirleşme ve dönüşüm olacak. Yaklaşık dört milyon TL bütçesi olan Kartepe Zirvesinin onur konuğu bu sene Almanyanın eski başbakanı Şansölye Gerhard Schröder olacak.

YENİDEN KENTSEL YAPILANMA ŞART

Toplantıda koruşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Bu yıl zirvemizin ana gündemi Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönümüşü, Neden dirençli şehirler dedil Dirençli şehirler aslında dünyanın son dönemde içinden geçtiği süreçlerle ilgili bir kavram. Dünya bir pandemi süreci yaşadı. Böyle bir pandemi sürecinden sonra hızla toparlanmak gerekiyor. Hazla kendini toparlayan yapıların olması gerekiyor. Kamu yönetimini yeniden düzenlemek gerekiyor. Çünkü kamu yönetimi sanayi devrimi döneminin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. Bu sebeple yeniden düzenhleme ihtiyacımız var şeklinde konuştu.

DÜŞÜNMEK VE BİRLİKTE HAREKET

Başkan Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü: " Elimizdeki araçlar yetmiyor. yeniden düşünmek gerekiyor. Pandemi ve müsilaj bize gösterdiki bizim birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Dirençli şehirler ve şehirlerin dönüşümünü kapsayacak önemli mesa birlikte hareket etmektir. Kartepe Zirvesi'nde şehri ilgilendiren tüm başlıkları masaya yatıracağız. İçinden geçtiğimiz dönem riskleri alma konusunda önemli bir dönemdir. Önceden problemleri göre ve önlem alan yeni bir dünyadan söz ediyoruz. Yeni dünya çok önemli gündemlerle bizi karşı karşıya bırakıyor. Savaş ve göçler var. Vicdanların kuruduğu bir süreç bu. Yerel ve küresel ölçek arasında bir bağ vardı. Yerel, ulusal bölgesel ve küresel ölçeklerin tüartışıldağı bir zemin olacak Kartepe Zirvesi. Disiplinler arası bir çalışma yapılacak."

ZİRVEYE ÖNEMLİ İSİMLER KONUK OLUYOR

"Kartepe Zirvesinde bu yıl 25 ülkeden katılımcı var. Çok sayıda Akademisyen, çok sayıda paralel oturumlar var. Önemli konuklarımız davetli. Sayısız önemli katılımcı var. Bu toplantı hem şehircilik meselesine her boyutta katkı sağlayacak ve aynı zamanda, Türkiye ve dünyadaki örnekleri mukayeseli olarak ortaya koyacak. Kartepe Zirvesinde bir marka olma yolunda önenli adımlar atılıyor. Davos olması hayalimiz var. Neden oraya doğru gitmesin. Şehirler artık dünyada yarışıyor. Bu nedenle bu şehre inanıyorum. Kartepe Zirvesi bir manivela görevi görecek. Üniversitelerimizin büyük katkılarını bekliyoruz".

Gerhard Schröder Kimdir:

Şansölye Schröder, 1980-1986 ve 1998-2004 yılarında Alman Federal Maclisi üyesi olarak görev yaptı. 1990'da aşağı Saksonya Başbakanı seçildi. 27 Ekim 1998'de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yedinci Şansölyesi olarak yemin etti. 2005'e kadar bu görevde kaldı.

Schröder, 2005'den bu yana Nord Stream'in Hisederlar Komtesi Başkanı, Nannover'de serbest avukatlık yapıyor. 2016'dan bu yana da Nord Stream 2 Hissedarlar Komitesi ile Hannover 96 Futbol Kulübü Denemit Kurulu başkanlıklarını üstleniyor. Aynı zamanda KG ve Herrenknecht AG'nin Denemitm Kurulu Başkan Vekili olan Schröder, 2017'den beri de Rosneft Oil Company'nin Denetim Kurulu Başkanılığını yürütüyor.