Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti.

Mehmet Kasım Gülpınar neden istifa etti!

Yeniden Refah Partisi genel başkanı Suat Kılıç ile anlaşamadığı iddia edilen Kasım Gülpınar, istifa sebebi Suat Kılıç olarak gösteriliyor.

Mehmet Kasım Gülpınar hangi partiye geçecek?

Kulislerde, Mehmet Kasım Gülpınar'ın yeniden Ak Parti'ye geçeceği düşünülüyor. Gülpınar, daha önce AK Parti'den milletvekili olarak görev yapmıştı ve bu nedenle partiye geri dönme isteğinin mevcut olduğu öne sürülüyor.