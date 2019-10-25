Şanlıurfa 11 Nisan Sıra Odası Tarafından Şehit Düşen Askerlere Mevlid Okundu

Şanlıurfa 11 Nisan Sıra Odası tarafından Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan askerlerimiz için mevlid-i şerif okutuldu. İstanbul Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda yer alan Şanlıurfa Sıra Odası'nda okutulan mevlid-i şerif için binlerce vatandaş sıra odasını ziyaret etti.

Konu hakkında açıklama yapan Şanlıurfa 11 Nisan Sıra Odası Başkanı Mahmut Söyleyen, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte yaptıkları aktiviteleri durdurduklarını belirtirken, vatanın savunması çerçevesinde şehit olan tüm güvenlik güçleri için mevlid okuttuklarını bildirdi.

Şehitleri Andılar

Şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade eden Başkan Mahmut Söyleyen, şehit düşen kahramanlara nur içinde uyumaları dileklerinde bulundu. Ayrıca Söyleyen geçmiş şehitler içinde her sene mevlid-i şerif okutacaklarının bilgisini verdi.

Uzun seneler boyunca farklı farklı etkinlik yaparak vatandaşların ilgi odağı olan Şanlıurfa 11 Nisan Sıra Odası tarafından gerçekleştirilen mevlid-i şerif de büyük takdir topladı.