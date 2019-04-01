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Sandıkların yüzde yüzü açıldı. İmamoğlu, Yıldırım'a 24 bin oy fark attı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sandıkların yüzde yüzü açıldı. İmamoğlu, Yıldırım'a 24 bin oy fark attı

31 bin 186 sandıktan çıkan sonuçlara göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alırken, (yüzde 48.79) rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 (yüzde 48.50) oy aldı. buna göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 24 bin 408 oy farkla seçimi kazandı.

31 bin 186 sandıktan çıkan sonuçlara göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alırken, (yüzde 48.79) rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 (yüzde 48.50) oy aldı. buna göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 24 bin 408 oy farkla seçimi kazandı. 

KESİN OLMAYAN RAKAMLAR AÇIKLANDI

YSK, İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin olmaan resmi sonuçlara göre İstanbul'da 31 bin 186 sandıktaki oyların tamamı sayıldı. Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, verilen oyların yüzde 48,79'unu aldı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.50'sini aldı. Ekrem İmamoğlu rakibine 24 bin 408 oy fark attı.

İSTANBULLU EKREM İMAMOĞLU DEDİ

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Belediye başkanı seçimlerini önde bitirdi. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 170 bin 116 oy alarak seçimleri kaybetti.

8 MİLYON 867 BİN OY KULLANILDI

Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31 Mart'ta İstanbul'da toplam seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklandı. Yerel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 866 bin 563 olarak tespit edildi.


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