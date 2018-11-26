Sancaktepe Sarıgazi mahallesi'nde askeri helikopter düştü. Askeri bölgeye yakın olan Sarıgazi Mahallesi'nde askeri helikopter mahallenin ortasına düştü. Kazada 4 askerin şehit olduğu öğrenildi. Helikopterde bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. Peki Sancaktepe neresi, Sarıgazi mahallesi nerede?

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de askeri helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen askeri helikopterde 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralı kurtuldu.

SARIGAZİ MUHTARI AÇIKLAMA YAPTI

CNNTürk canlı yayınına bağlanan Sarıgazi Mahallesi Muhtarı, kazanın ardından mahallede panik oluştuğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda vatandaşın geldiğini belirten muhtar, güvenlik güçlerinin kaza mahalini güvenlik çemberine aldığını söyledi.

SANCAKTEPE NERESİ?

Sancaktepe, İstanbul Anadolu Yakası'nda bir ilçedir. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Kartal, güneybatısında Maltepe, batısında Ataşehir ve Ümraniye, kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda Pendik ve güneydoğusunda Sultanbeyli ilçelerine komşudur. İlçe 61,90 kilometrekaredir, nüfusu 241.00'dir ve sınırları dahilinde toplam 20 mahalle ve 1 köy vardır. Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi , Yenidoğan ve Kartal'ın Samandıra beldelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. İlçe kaymakamlık ve yeni belediye binaları Sarıgazi merkezinde inşa edilmiştir. İzmit ve İstanbul gibi sanayi merkezlerinin arasında bulunduğu için göç alan ve nüfusu hızla artan bir ilçedir.

Sancaktepe, İstanbul Anadolu Yakası'nda bir ilçedir. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Kartal, güneybatısında Maltepe, batısında Ataşehir ve Ümraniye, kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda Pendik ve güneydoğusunda Sultanbeyli ilçelerine komşudur. İlçe 61,90 kilometrekaredir, nüfusu 224.000'dir ve sınırları dahilinde toplam 20 mahalle ve 1 köy vardır. Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi , Yenidoğan ve Kartal'ın Samandıra beldelelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. İlçe kaymakamlık ve yeni belediye binaları Sarıgazi merkezinde inşa edilmiştir.

Havza niteliği taşıması nedeniyle son derece hassas bir yerleşim alam olan bölge, Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan bağlantıları, TEM otoyolu ve TEM-Kartal bağlantı yolunun sağladığı ulaşım olanakları nedeniyle konumsal önemini arttırmaktadır.