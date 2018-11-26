Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Sancaktepe'de helikopter neden düştü? Son helikopter kazaları
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Sancaktepe'de helikopter neden düştü? Son helikopter kazaları

İstanbul Sancaktepe'de askeri bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi'nde düştü. Peki, helikopter neden düştü? Son helikopter kazaları neler?

Samandıra'dan havalanan askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında Sancaktepe'de düştü. İniş sırasında arızalandığı tahmin edilen askeri helikopter 4 katlı bir binaya çarparak Sarıgazi Mahallesi'ne düştü. Askeri helikopterde bulunan 5 askeri personelden 4'ü şehit oldu. Helikopterin düştükten sonra motor kısmının alev aldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahele ettiği helikopterde bulunan 4 3 asker olay yerinde, ağır yaralı olan 1 asker ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, parçalara ayrılan helikopterle ilgil incelemelerini sürdürüyor. Peki son helikopter kazaları neler?

SANCAK

SON HELİKOPTER KAZALARI

Sancaktepe'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul'da  düşen 5'inci helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan bundan önceki 4 kazada 19 kişi yaşamını yitirdi.

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz'da içinde 3'ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz'a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erwin Koeman: Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum
Sivas'ta yük treni ile yolcu treni çarpıştı
Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı
Sancaktepe'de askeri helikopter düştü 4 asker şehit
Sancaktepe'de helikopter neden düştü? Son helikopter kazaları
Acun Ilıcalı'dan boşanma iddialarına yanıt geldi
Sancaktepe neresi Sarıgazi Mahallesi nerede?
Askeri helikopter mahalleye düştü şehitler var
Şeyma Subaşı, Acun'u Çağatay Ulusoy ile mi aldattı?
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
Erwin Koeman: Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum
Erwin Koeman: Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum
Sivas'ta yük treni ile yolcu treni çarpıştı
Sivas'ta yük treni ile yolcu treni çarpıştı
Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı
Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı
Sancaktepe'de askeri helikopter düştü 4 asker şehit
Sancaktepe'de askeri helikopter düştü 4 asker şehit
Sancaktepe'de helikopter neden düştü? Son helikopter kazaları
Sancaktepe'de helikopter neden düştü? Son helikopter kazaları
Acun Ilıcalı'dan boşanma iddialarına yanıt geldi
Acun Ilıcalı'dan boşanma iddialarına yanıt geldi
Sancaktepe neresi Sarıgazi Mahallesi nerede?
Sancaktepe neresi Sarıgazi Mahallesi nerede?
Askeri helikopter mahalleye düştü şehitler var
Askeri helikopter mahalleye düştü şehitler var
Şeyma Subaşı, Acun'u Çağatay Ulusoy ile mi aldattı?
Şeyma Subaşı, Acun'u Çağatay Ulusoy ile mi aldattı?
Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası BM acil toplanıyor
Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası BM acil toplanıyor
Yeni Zelanda'da pilot balinaların toplu intiharı araştırılıyor
Yeni Zelanda'da pilot balinaların toplu intiharı araştırılıyor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2019 tarihi belli oldu
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2019 tarihi belli oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji