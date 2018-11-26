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Sancaktepe'de askeri helikopter düştü 4 asker şehit
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Sancaktepe'de askeri helikopter düştü 4 asker şehit

Samandıra'dan havalanan askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında Sancaktepe'de düştü. İniş sırasında düştüğü öğrenilen helikopterde bulunan 5 askerden 4'ü şehit oldu.

İstanbul Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde askeri helikopter mahalleye düştü. UH-1 tipi helikopter, eğitim uçuşu sırasında resmi olmayan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. 4 katlı bir binaya çarpmamak için manevra yapan helikopterin, bu nedenle düştüğü tahmin ediliyor. Helikopterde bulunan 5 askerden 4'ü şehit düştü. Düşüş sırasında motor bölümünün alev aldığı öğrenilen helikoptere itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, ağır yaralı olarak helikopterden çıkarılan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Helikopterin düştüğü sokağın hemen yanında askeri havalimanı bulunuyor. Helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza yaptığı belirtildi. 

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, helikopterin bir binanın bahçe duvarının üstüne düştüğünü açıkladı. 

HULUSİ AKAR OLAY YERİNE GİDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın kaza haberinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Sancaktepe'ye doğru yola çıktığı ifade edildi. 

Sokak ortasında apartmanlara çarparak düşen helikopterin düştüğü noktada sivillerin bulunmaması olası bir faicayı önledi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Valiliği tarafından helikopter kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şöyle; "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz.

Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.


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