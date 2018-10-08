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Samsun'd bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Samsun'd bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü

Samsun'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Nesim Y. önceki gece tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Samsun'un ilkadım ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan kavga, bir aileyi yok etti. Önceki akşam eşiyle tartışan Nesim Y. iddialara göre eve alkollü gelen oğlu ile kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Baba Nesim Y. 26 yaşındaki oğluna 4 el ateş etti.

Olay dün gece merkez İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öne sürülen 1 çocuk babası Çağlar Y., alkollü bir şekilde babasının evine geldi. Burada, Çağlar Y. ile babası Nesim Y. arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nesim Y., eline aldığı tabancayla oğluna art arda ateş etti. Çağlar Y., vücuduna isabet eden 4 kurşunla kanlar içinde yerde kaldı. Ardından polisi arayan Nesim Y., "Oğlumu vurdum" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Çağlar Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Nesim Y., Emniyet'e götürüldü. Çağlar Y.'nin eşi, acı haberi alarak olay yerine geldi. Genç kadın sinir krizi geçirirken, Çağlar Y.'nin annesi ise "Ah oğlum, kendini de bizi de yaktın" diyerek feryat etti.


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