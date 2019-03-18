Şampiyonluk yarışında puan farkı 6'ya düştü

Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetse de, liderliği devam ediyor.
90+7'de penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 3 puandan oldu.
Galatasaray ise, Bursaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirerek puan farkını 6 puana indirdi.
Maç sonuçları:
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor 2-1
Atiker Kontaspor-Çaykur Rizespor 0-2
Akhisarspor-Kasımpaşa 2-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor 0-1
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor 3-0
Beşiktaş-Göztepe 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü 3-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir 1-1
Bursaspor-Galatasaray 2-3