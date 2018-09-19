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Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray kasasını da doldurdu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Grup liderliğine oturan Galatasaray, 2,7 milyon Euro olan galibiyet primini de kasasına koydu.

Devler arenasında sahne alan tek Türk temsilcisi olan Galatasaray, sezon başında 15 milyon euro gibi bir yayın gelirini de tek başına almıştı. D Grubu'nda mücadele eden temilcimiz, ilk maçında 3 puana uzanarak şampiyonanın başında 17.5 milyon eurodan fazla bir parayı kazanmış oldu.

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Sarı-kırmızılıların bu geliri turnuvada başarılı oldukça artacak.

Galatasaray son 16 turuna kalması halinde ise kasasına ekstra 9,5 milyon Euro koyacak. Galatasaray'ın bunun dışında henüz kesinleşmemiş gelirleri de olacak.

Televizyon gelirlerinden de ciddi bir para alacak olan Galatasaray'ın henüz yayın ihalesi belli olmadığı için ne kadar para kazanacağı belli değil.


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