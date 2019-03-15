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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri sonunda belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Devlet Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra olası yarı final eşlemleri de netlik kazandı.

Çeyrek final eşleşmeleri

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Yarı final eşleşmeleri

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.


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