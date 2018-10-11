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Saldırgan koca tartıştığı eşinin yüzünü bıçakladı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Saldırgan koca tartıştığı eşinin yüzünü bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta eşiyle tartışan bir adam, çocuklarının gözlerini önünde eşini yüzünden bıçakladı. Olay sonrası saldırgan koca gözaltına alındı.

Esenyurt'ta eşiyle tartışmaya başlayan Orhan K. çocuklarının gözleri önünde dehşet dolu anlara neden oldu. Kendini kaybeden cani koca, çocuklarının yanında eşi Hanife K.'yi yüzünden bıçakladı.

Edinilek bilgilere göre olay Esenyurt'ta öğle saatlerinde gerçekleşti. Saat 12,45 sıralarında İncirtepe Mahallesi 240. sokakta yaşayan Orhan-Hanife K. çifti çocukları nedeniyle tartışmaya başladı. Yaramazlık yapan çocuklarına şiddet uygulayan anne Hanife K.'ya kızan Orhan K. eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendinden geçen saldırgan koca, bıçağa sarılarak eşini yüzünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Koca ise gözaltına alındı. Çocuklar ise anneanneye teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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