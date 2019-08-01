Salda Millet Bahçesi Projesine destek!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresine yapılacak olan Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili yorumlar yaptı.

Salda Gölü ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Alanı" ilan edilerek, doğal güzelliğinin korunmasının amaçlandığını söyleyen Kurum, "Salda Millet Bahçesi Projemiz ile de bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.