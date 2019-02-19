Sakho'dan Bursaspor'a güzel haber

Süper Lig takımlarından Bursaspor sonunda Sakho'ya yeniden kavuşuyor. Sakatlığı yüzünden uzunca bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Bursaspor maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması yapıldı. Geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman son bölümde gerçekleşen taktik çalışma ile sona erdi.

İdmanlara Başladı

Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavilerine devam edilirken uzunca bir süredir takımdan ayrı kalan Diafra Sakho ise bugün itibariyle yeniden çalışmalara katıldı.