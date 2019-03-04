Sakaryasporlu oyuncuları jiletleyen Amedsporlu savcılıkta

Sakaryasporlu oyuncuları jiletlediği iddia edilen Amedsporlu oyuncu Mansur Çalar, savcılığa giderek ifade verdi. Amedspor ise düzenlediği basın toplantısında haklarında çıkan iddiaları yalanladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kaptan Mansur Çalar, Sakaryaspor ile oynanan maçta kesici aletle yaralama suçundan savcılıkta ifade verdi. Çalar hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak görüntülerde de olduğu üzere elinde kesici alet bulunmadığını belirtti.

Suç Duyurusunda Bulundular

Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını ifade ederek savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuşlardı.