Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tüylerini diken diken eden olayla ilgili devam eden soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Sapanca'da bulunan bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpek yavrusunun aynı gün bölgede yol çalışması yapan kepçe tarafından parçalandığı düşünülüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadan edinilen bilgiler şöyle. Sapanca'da ormanlık alanda bulunan köpek yavrusu, bacakları ve kuyruğu koparılmış vaziyette veteriner hekime götürüldü. Burada vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpeğin diğer kardeşlerinden ayrı bir tarafta bulunduğu ifade edildi. E.Y. isimli vatandaş tarafından bulunan köpek yavrusu, edinilen bilgilere göre vahşete uğrayan yavru köpek yol kenarındaki otluk bölgede annesinin yanında bulundu

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, ilimiz Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra öldüğü belirtilen yavru köpeğe dair yer alan haberlere ilişkin olarak, bu aşamada basın açıklaması yolu ile kamuoyunu aydınlatma zaruriyeti hasıl olmuştur. Olaya ilişkin, 13 Haziran günü saat 22.15 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunulması üzerine aynı gün vakit geçirilmeden saat 22.30 sıralarında müracaat sahipleri ile birlikte köpek yavrusunu buldukları yerde jandarma ekiplerince inceleme yapıldığı, yapılan araştırmada, E.Y. isimli şahıs tarafından aynı gün köpek yavrusunun bulunduğu yol ile kenarındaki çalılık ve otluk bölgenin temizlenmesi için belediyeden iş makinesi talebinde bulunulduğu ve bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait 2 adet iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olmakta" ifadeleri kullanıldı.