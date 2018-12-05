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Şaka yapıyorum diyerek insanları yakan adam aranıyor
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Dünya - - Editör:

Şaka yapıyorum diyerek insanları yakan adam aranıyor

Son günlerde adeta youtuber çılgınlığı aldı başını gidiyor. Son olarak İran'da gerçekleşen olayda şaka videosu için çektiği videolarda insanları kandırarak yakan şahıs her yerde aranıyor.

Son günlerde adeta youtuber çılgınlığı aldı başını gidiyor. Son olarak İran'da gerçekleşen olayda şaka videosu için çektiği videolarda insanları kandırarak yakan şahıs her yerde aranıyor.

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İran'da yaşanan olayda şaka videosu çeken adam insanları kandırarak adeta ölümle burun buruna bırakıyor. Video çekimi sırasında insanların yanına ansızın gelerek üstlerine döktüğü yanıcı maddeyi yakarak oradan kaçıyor. İran polisi gelen şikayetler ve video görüntülerini izledikten sonra telefuza geçti. Her yerde aranan şahıs için özel ekip kurulduğu öğrenildi.

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Ayrıca Tahran polisi şahısı görenlerden de yardım istedi. Şahısı görenlerin polis merkezine ihbar etmesini duyurdu


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