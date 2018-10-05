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Şaka değil gerçek parayla temiz hava satıyorlar
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Şaka değil gerçek parayla temiz hava satıyorlar

Yeni Zelanda Auckland Havalimanı'nda bulunanlar gördükler manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mağazalarda satışa sunulan 'Saf Tane Yeni Zelanda Havası' 98 dolardan alıcılarını bekliyor.

Sosyal medyada "Kapitalizmin zirvesine ulaştık" paylaşılan notuyla paylaşılan bir içerik görenleri şoke etti. Yeni Zelanda'da "Saf Taze Yeni Zelanda Havası" Uluslararası Auckland Havalimanı'nda mağazalarda satışa sunuldu. Dört teneke kutuya doldurulan Yeni Zelanda Havası, 98 dolardan satılıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Yeni Zelandalı gazeteci Damien Christie tarafından paylaşılan paketin fotoğrafında hava 20 dolar indirimde.

Christie Twitter'da paylaştığı mesajında "Benimle dalga geçiyorsunuz sanırım. Ayrıca 98 dolar, şirin küçük bir hediye de değil" dedi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Kapitalizmin zirvesine ulaştık" dedi.

Yeni Zelanda'da Kiwiana isimli bir şirket tarafından üretilen hava kutularının tepesinde nefes maskeleri de var.

Kiwiana sitesinde ise 5 litrelik hava kutularının her biri 34,50 dolara satılıyor.

Ürünün üstünde "Yeni Zelanda'nın Güney Okyanus'taki eşsiz konumu, Kiwiana havasının hiçbir toprak parçası üstünden geçmeden Yeni Zelanda'nın Alplerinden bu şişelere dolduğu anlamına geliyor" yazıyor.

YILLAR ÖNCE 'ŞAKACI' ÇETİN ÇİFTÇİOĞLU'NUN ŞAKASASINI HATIRLATTI

Yeni Zelanda'da teneke kutulara konularak satılan 'hava' yıllar önce Çetin Çiftçioğlu'nun yaptığı şakayı anımsattı. Çiftçioğlu, Bayrampaşa Otogarı'na kurtuğu tezgahta vatandaşlara Erzincan ve Erzurum gibi farklı illerden getirttiği "memleket havalarını" satmıştı.


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