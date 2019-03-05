Sahte altın operasyonunda 125 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, piyasaya sahte altın süren kişilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen operasyonlar kapsamında ayarı düşürülmüş ve sahte altınları piyasaya süren 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, bir pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek amacıyla üretilen, ayarıyla oynandığı değerlendirilen 79 bilezik, 196 reşat altını, 13 kolye, 5 kolye başlığı, 14 yüzük ve 14 bilezik ele geçirildi.

Soruşturmada ayarıyla oynanmış altınların üretildiği 5 atölye de mühürlendi.