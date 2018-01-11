Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi için başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın, “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi.

GAZETECİLER İÇİN TAHLİYE YOLU AÇILDI

AYM'nin dün jet hızıyla gerekçesini yayınladığı bu kararlarla iki gazeteci için de tahliye yolu açıldı. AYM, Mehmet Altan'a ayrıca 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi.

AYM KARARLARI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE YOLLANACAK

AYM kararları, Alpay yönünden ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılıp tahliye verilmesi için yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Altan yönünden ise yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

AYM, eski 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Turhan Günay içinde aynı şekilde kararı verdi.

Üç gazeteci için verilen ihlal kararları, 6'aya karşı 11 oyla alında. Eski AYM üyesi Alparslan Altan'ın bireysel başvurusu ise kabul edilmez bulundu.

ÜÇ GAZETECİ İÇİN İHLAL KARARI

AYM dün FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci üç gazeteci ile eski AYM üyesinin bireysel başvurusunu görüşerek karara bağladı. AYM, gazeteci Mehmet Altan, Şahin Alpay ve Turhan Günay için ihlal kararı verdi.

TAHLİYE KARARI BEKLENİYOR

AYM, ihlalin ortadan kalkması için Altan ve Alpay öyünden tahliye talepleri hakkında yargılandıkları mahkemelerce karar verilmesini istedi. Yargılandıkları mahkemenin, bu karar doğrultusunda Alpay ve Altan hakkında tahliye kararı vermesi gerekiyor.

AYM'nin hakkında ihlal kararı verdiği Günay ise 9 ay tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. AYM Genel kurulu'nun, bu ihlal kararı, tutuklu gazeteciler yönünden de örnek niteliği taşıyor.