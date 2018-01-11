Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi için başvuru yapıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi için başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi. AYM’nin dün jet hızıyla gerekçesini yayınladığı bu kararlarla iki gazeteci için de tahliye yolu açıldı. AYM, Mehmet Altan’a ayrıca 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın, “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi.

GAZETECİLER İÇİN TAHLİYE YOLU AÇILDI

 

AYM'nin dün jet hızıyla gerekçesini yayınladığı bu kararlarla iki gazeteci için de tahliye yolu açıldı. AYM, Mehmet Altan'a ayrıca 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi.

AYM KARARLARI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE YOLLANACAK

AYM kararları, Alpay yönünden ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılıp tahliye verilmesi için yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Altan yönünden ise yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza  Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

AYM, eski 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Turhan Günay içinde aynı şekilde kararı verdi.

Üç gazeteci için verilen ihlal kararları, 6'aya karşı 11 oyla alında. Eski AYM üyesi Alparslan Altan'ın bireysel başvurusu ise kabul edilmez bulundu.

ÜÇ GAZETECİ İÇİN İHLAL KARARI

AYM dün FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci üç gazeteci ile eski AYM üyesinin bireysel başvurusunu görüşerek karara bağladı. AYM, gazeteci Mehmet Altan, Şahin Alpay ve Turhan Günay için ihlal kararı verdi.

TAHLİYE KARARI BEKLENİYOR

 

AYM, ihlalin ortadan kalkması için Altan ve Alpay öyünden tahliye talepleri hakkında yargılandıkları mahkemelerce karar verilmesini istedi. Yargılandıkları mahkemenin, bu karar doğrultusunda Alpay ve Altan hakkında tahliye kararı vermesi gerekiyor.

AYM'nin hakkında ihlal kararı verdiği Günay ise 9 ay tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. AYM Genel kurulu'nun, bu ihlal kararı, tutuklu gazeteciler yönünden de örnek niteliği taşıyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ermeniler Trump'a 'soykırım' yasası için baskı yapacak
Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi için başvuru yapıldı
24 yıl sonra yeniden; Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürüldü
Leyleği havada gördüler; Erdoğan’dan Muhtarlara dünya turu sözü
İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı belli oldu
Fatih Terim altyapıyı eski yıldızlara emanet etti
Milli güreşçiye taşeron zulmü
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Alışveriş yapma isteğimiz takıntı haline dönüşüyor
-
Çok Okunanlar
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
Cenk Tosun'un Everton'a transferi tamamlandı
Cenk Tosun'un Everton'a transferi tamamlandı
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye’yi sunmayacak
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye’yi sunmayacak
Elim Sende filminin Çekimleri tamamlandı
Elim Sende filminin Çekimleri tamamlandı
İran'daki protestolar ülke geneline yayıldı
İran'daki protestolar ülke geneline yayıldı
Afganistan'da intihar saldırısı, en az 40 ölü
Afganistan'da intihar saldırısı, en az 40 ölü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Ermeniler Trump'a 'soykırım' yasası için baskı yapacak
Ermeniler Trump'a 'soykırım' yasası için baskı yapacak
Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi için başvuru yapıldı
Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyesi için başvuru yapıldı
24 yıl sonra yeniden; Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürüldü
24 yıl sonra yeniden; Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürüldü
Leyleği havada gördüler; Erdoğan’dan Muhtarlara dünya turu sözü
Leyleği havada gördüler; Erdoğan’dan Muhtarlara dünya turu sözü
İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı belli oldu
İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı belli oldu
Fatih Terim altyapıyı eski yıldızlara emanet etti
Fatih Terim altyapıyı eski yıldızlara emanet etti
Milli güreşçiye taşeron zulmü
Milli güreşçiye taşeron zulmü
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Alışveriş yapma isteğimiz takıntı haline dönüşüyor
Alışveriş yapma isteğimiz takıntı haline dönüşüyor
Karnedeki başarısızlıkların altında üç ana neden yatıyor
Karnedeki başarısızlıkların altında üç ana neden yatıyor
Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor
Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor
Griple mücadelede bilinmesi gerekenler
Griple mücadelede bilinmesi gerekenler

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık