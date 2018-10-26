Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha!

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, tatlı su (göl) dalışında 55 metre olan dünya rekorunu kırmak isteyen milli sporcu Şahika Ercümen, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak bu alandaki dünya rekorunu kırmayı başardı. Kendisini hazır bekleyen dalış teknesiyle açılan Ercümen, gölün ortasında suya girip bir süre ısınma çalışması yaptı.Kendisi için özel oluşturulan platformun bulunduğu alandan dalışa geçti.65 metre derinliğe ulaşan milli sporcu, 1 dakika 58 saniye sonra yüzeye çıktı.Kimseyle temas etmeden 20 saniye bekleyen Ercümen, bilinci açık şekilde elini havaya kaldırınca Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri beyaz bayrakla rekorun kırıldığını teyit etti.

Türk bayrağı açarak sevinç gösterisi yapan Şahika Ercümen gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu rekoru Cumhuriyet'e ithafen gerçekleştirdik.'' ifadelerini kullandı.