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Sağlıklı bir hayat için egzersiz yapmak şart
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Sağlıklı bir hayat için egzersiz yapmak şart

Uzmanlar sağlığımızı korumanın hastalıklarla savaşmanın egzersiz yapmaktan geçtiğini savunurken, özellikle de kalp sağlığımızı korumamız için düzenli egzersizi bir yaşam tarzı şeklinde benimsememizi öneriyor.

Elbette bunu doğru şekilde, doğru sürede ve doğru egzersizle yapmanın da büyük önem taşıdığı üzerinde duran uzmanlar, hareketsiz yaşam tüm dünyayı etkilediği için bu doğrultuda savaş verilmeye devam ediyor. Çünkü fiziksel aktivite ömrü uzatan, zindeliği arttıran, kalp sağlığını olduğu kadar ruh sağlığını da iyileştiren önemli bir etmen olarak gösterilmesine karşın ne yazık ki bu konuya hak ettiği değer verilmiyor. Ancak hangi yaşta olunursa olunsun harekete geçmek için geç değil...

Her yaştaki bireylerin sağlıklı kalabilmek ve kalp damar hastalıklarından korunmak için fiziksel aktivite yapması gerektiği üzerinde duran uzmanlar, egzersizin, yağ yakılması ve fazla kilodan kurtulma, kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır, iyi kolesterolünüzü yükseltir, kötü kolesterolünüzü düşürmek için önemli adım olduğunu paylaşıyor.

Egzersiz yapmak için genç veya sporcu olmanın şart olmadığını belirten uzmanlar kondisyon genel olarak düşük olsa ve uzun süredir hareketsiz yaşansa bile tempoyu ve egzersiz sıklığını yavaş yavaş arttırarak istenilen düzeye zamanla ulaşmak mümkün olabiliyor diyor.

Başlangıç aşamasında haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu veya 75 dakika yoğun aerobik öneriliyor. Bu aktivitenin de haftanın 4-5 gününe yayılarak yapılmasında yarar görülüyor. Zamanla orta yoğunluklu aktivitenin 300 dakikaya, yoğun fiziksel aktivitenin de 150 dakikaya artırılması ek yarar sağlıyor. Bununla birlikte, aktif olabilmek için her fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar asansör kullanımının azaltılması, merdivenlerin daha çok kullanılması ve yürüyerek gidilebilecek yerlerde otomobil kullanımından kaçınılması da doğru davranışlar olarak listeleniyor.


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